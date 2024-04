FSV-Sportchef Lenk powert vor Pokal-Hit: "Wir dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren"

FSV-Sportchef Robin Lenk (40, r.) zusammen mit Yannic Voigt (21). Er weiß, wie man im Pokal-Halbfinale gegen Dynamo gewinnt. Das schaffte er 2016 als Co-Trainer mit Erzgebirge Aue (3:0) und holte dann auch den Pokal - gegen Zwickau (1:0). © Picture Point/Gabor Krieg

In neun von zehn Fällen würde der Drittligist als klarer Favorit weiterkommen. Doch am heutigen Mittwoch will der FSV Zwickau genau für diese Ausnahme sorgen.

"Wir dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern müssen bei uns bleiben und mutig das auf den Platz bringen, was uns in der Liga in den letzten Wochen aus- und starkgemacht hat", fordert Lenk, das Herz in beide Hände zu nehmen.

Dass der Kopf eine Rolle spielt, wissen sie beim Underdog, weshalb ganz viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen gefordert ist. Lenk: "Rico Schmitt hat in der Kabine in die Runde gefragt, wer schon mal so eine Partie, mit einer ähnlichen Bedeutung und gleichzeitig ähnlicher Kulisse gespielt hat. Die Handmeldungen waren überschaubar."

Davy Frick (34), Mike Könnecke (35) und Yannic Voigt (21) kennen solche Spiele aus der 3. Liga, Marc-Philipp Zimmermann (34) von der Aufstiegsrelegation gegen Elversberg 2016. Das war's.