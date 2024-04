FSV Zwickau: Warum nicht gleich so wie in Hälfte zwei? "Die Frage ist mehr als nur berechtigt!"

Zwickau - Warum nicht gleich so wie in der zweiten Halbzeit? "Die Frage ist mehr als nur berechtigt", sagte FSV -Sportdirektor Robin Lenk (40) nach dem bitteren 1:2 im Sachsenpokal-Halbfinale daheim gegen Dynamo Dresden mit einem bittersüßen Lächeln. Zwickau bot dem Favoriten erst nach der Pause Paroli, lag da 0:1 hinten.

FSV-Keeper Benjamin Leneis (25, v.) hielt stark, musste aber zum Schluss den Dresdnern beim Jubeln zuschauen. © picture point/Sven Sonntag

Nach der Pause drehten die Schwäne auf und hatten den wankenden Drittligisten am Rande einer Niederlage beziehungsweise am Rande der Verlängerung.

"In der ersten Hälfte hat es sich für mich nicht wie ein Pokalspiel, wie ein Derby angefühlt. Das hatte von unserer Seite her eher Freundschaftsspiel-Charakter", ärgerte sich Lenk über den vorsichtigen, ängstlichen, ja fast schon mutlosen Start in die Partie.

Nach der Pause brachte Trainer Rico Schmitt (55) Stürmer Marc-Philipp Zimmermann (34) für Veron Dobruna (23) ins Spiel und von da an änderte sich das Geschehen. Zwickau lief früher an, hatte mehr Präsenz auf dem Rasen und kämpfte sich rein.

Mehr noch: Der Favorit wackelte enorm. Das Stadion bebte, als Mike Könnecke (35) flankte und "Zimbo" (66.) den Kopfball unhaltbar im Netz unterbrachte.

"Ab der 46. Minute haben wir das gespielt, was wir können, und folgerichtig den Ausgleich gemacht. Ab da war es im Grunde ein offenes Spiel. Wie das die Jungs die zweite Hälfte gemacht haben, versucht haben, das Spiel in unserer Richtung zu bringen, hat mir schon sehr gut gefallen", so der Sportchef.