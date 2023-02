Drittliga-Derby Zwickau gegen Aue: Vorverkauf startet, doch wie viele Zuschauer sind erlaubt?

In der Hinrunde gewann der FSV das Derby im Erzgebirgsstadion. © Picture Point / Gabor Krieg

Kurios: Die Sicherheitsbehörden können noch gar nicht sagen, wie viele Zuschauer dabei sein dürfen. Dennoch startet am Mittwoch beim FSV der Kartenvorverkauf.

Es gibt drei verschiedene Phasen. Die erste beginnt am Mittwoch. Es sind ausschließlich Mitglieder des FSV sowie Dauerkarteninhaber berechtigt, Tickets zu kaufen - maximal zwei pro Person.

In der zweiten Vorverkaufsphase gibt es Derby-Tickets nur im Zusammenhang mit dem Kauf eines Tickets für das Heimspiel gegen den SC Verl am 4. März. Vorteil: In diesem Bundle entfällt der Sicherheitszuschlag für das Derby von drei Euro. Start ist am 22. Februar.

Der freie Verkauf an alle startet am 27. Februar - sofern noch Tickets verfügbar sind.