Ein Hauch von 1976: FSV Zwickau macht es gegen das Schlusslicht lange spannend

Zwickau - Erfolgreiches Jubiläumsspiel in Zwickau am Freitagabend. Zum Motto "50 Jahre Europapokal" hatten die Schwäne Regionalliga-Schlusslicht Hertha Zehlendorf zu Gast. Das Ergebnis war dasselbe wie 1976 gegen Glasgow - ein 1:0 für den FSV.

Die Pyro-Choreo im Westsachsenstadion erinnerte an die Helden vom Glasgow-Spiel. © Picture Point /Sven Sonntag

Veron Dobruna (13.) brachte die Zwickauer bereits in der Anfangsviertelstunde in Führung. Nach einem Eckball von Sandro Sengersdorf stand der Torjäger goldrichtig und netzte zum sechsten Mal in dieser Spielzeit ein.

Zuvor hatten die Zwickauer Anhänger den Profis, die in weiß-roten Retro-Shirts aufliefen, mit einer feurigen Choreo eingeheizt.

"Keiner schlägt die BSG", war auf einem Banner zu lesen, das von Pyro eingerahmt wurde. Gleichzeitig war im Vordergrund der Treffer vom 17. März 1976 zu sehen.

Anschließend hatte Zwickau das Spiel im Griff ohne zu glänzen, sodass es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause ging.

Auch nach dem Seitenwechsel verpasste es der FSV, für klare Verhältnisse zu sorgen.