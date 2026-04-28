Pokalfinale gegen Aue sprengt alle Dimensionen: FSV mit mehr als 16.000 Ticket-Anfragen

Zwickau - Der FSV Zwickau steuert im Sachsenpokal-Finale am 23. Mai gegen Erzgebirge Aue auf eine ausverkaufte GGZ-Arena zu! Die Nachfrage nach Tickets ist so groß, dass sie sämtliche Rekorde sprengt. So hat sich allein die Mitgliederzahl seit dem Halbfinal-Sieg vergangenen Dienstag um mehr als 350 auf inzwischen über 3100 erhöht - Tendenz weiter steigend! Die Schwäne haben damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

FSV-Geschäftsführer André Beuchold freut sich riesig über den Ticket-Ansturm. © picture point/Sven Sonntag

Die 1500 Bundle-Tickets für die Heimspiele gegen Erfurt und Chemie Leipzig, die auch zum Kauf eines Tickets für das Pokalfinale berechtigen, waren binnen drei Tagen ausverkauft. Weitere 100 solcher Tickets wurden am Montag freigegeben und waren binnen neun Minuten (!) vergriffen.

"Die Euphorie rund um unseren Verein ist aktuell einfach überwältigend. Man spürt in der ganzen Stadt: Dieses Finale bewegt die Menschen", freut sich FSV-Geschäftsführer André Beuchold.

Die nackten Zahlen unterstreichen das. So erhielt der FSV bisher mehr als 16.000 Ticket-Anfragen. Beuchold: "Das Stadion könnten wir rechnerisch mindestens zweimal ausverkaufen! Wahrscheinlich würde nicht mal das reichen."

Die GGZ-Arena hat eine Kapazität von 10.134 Plätzen. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen, die für das brisante Derby zwischen den Erzrivalen aus Zwickau und Aue gelten, müssen Pufferblöcke freigelassen werden, sodass letztlich am Spieltag selbst ein Fassungsvermögen von 9680 Plätzen realisiert werden kann.