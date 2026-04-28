Pokalfinale gegen Aue sprengt alle Dimensionen: FSV mit mehr als 16.000 Ticket-Anfragen
Zwickau - Der FSV Zwickau steuert im Sachsenpokal-Finale am 23. Mai gegen Erzgebirge Aue auf eine ausverkaufte GGZ-Arena zu! Die Nachfrage nach Tickets ist so groß, dass sie sämtliche Rekorde sprengt. So hat sich allein die Mitgliederzahl seit dem Halbfinal-Sieg vergangenen Dienstag um mehr als 350 auf inzwischen über 3100 erhöht - Tendenz weiter steigend! Die Schwäne haben damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.
Die 1500 Bundle-Tickets für die Heimspiele gegen Erfurt und Chemie Leipzig, die auch zum Kauf eines Tickets für das Pokalfinale berechtigen, waren binnen drei Tagen ausverkauft. Weitere 100 solcher Tickets wurden am Montag freigegeben und waren binnen neun Minuten (!) vergriffen.
"Die Euphorie rund um unseren Verein ist aktuell einfach überwältigend. Man spürt in der ganzen Stadt: Dieses Finale bewegt die Menschen", freut sich FSV-Geschäftsführer André Beuchold.
Die nackten Zahlen unterstreichen das. So erhielt der FSV bisher mehr als 16.000 Ticket-Anfragen. Beuchold: "Das Stadion könnten wir rechnerisch mindestens zweimal ausverkaufen! Wahrscheinlich würde nicht mal das reichen."
Die GGZ-Arena hat eine Kapazität von 10.134 Plätzen. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen, die für das brisante Derby zwischen den Erzrivalen aus Zwickau und Aue gelten, müssen Pufferblöcke freigelassen werden, sodass letztlich am Spieltag selbst ein Fassungsvermögen von 9680 Plätzen realisiert werden kann.
Temporäre Tribünen in Zwickauer GGZ-Arena leider nicht umsetzbar
Nach Abzug der vorbehaltlich 1300 Gästeblock-Tickets sowie vorgeschriebener Verbands- und Partnertickets für den Heimbereich stehen noch rund 7600 Tickets zum Verkauf für die Heimseite zur Verfügung.
Zusätzliche Kapazitäten durch temporäre Tribünen in den offenen Stadionecken zu schaffen, wurde bereits vor Wochen intensiv geprüft. Eine Umsetzung sei jedoch unter den gegebenen Voraussetzungen so kurzfristig nicht realisierbar.
Der Vorverkauf beginnt am 4. Mai zunächst für Dauerkartenbesitzer des FSV, gefolgt von Mitgliedern und anschließend Bundle-Käufern. Würde sich jeder dieser Personen sein Ticket sichern, wären die knapp 7600 verfügbaren Tickets für den Heimbereich bereits vergriffen.
"Viele von ihnen haben bereits zwei, drei oder mehr Tickets angefragt! Diese Unterstützung ist überragend und macht uns unglaublich stolz. Aber die Wünsche sind leider nicht erfüllbar! Gleichzeitig wollen wir eine möglichst faire Lösung für unsere gesamte FSV-Familie finden und vor allem unsere Mitglieder und Stammbesucher für ihre Treue belohnen. Uns sind da bedauerlicherweise die Hände gebunden!", so Beuchold.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Picture Point/Sven Sonntag