FSV Zwickau gewinnt dank spätem Treffer gegen Luckenwalde
Luckenwalde/Zwickau - Der FSV Zwickau hat den Schwung aus dem gewonnenen Sachsenpokal-Halbfinale mitnehmen können und sich am Sonntag beim FSV Luckenwalde spät mit 1:0 (0:0) durchgesetzt.
"Wir wussten, dass uns ein schweres Auswärtsspiel gegen einen spielstarken Gegner bevorstehen würde. Klar war für mich auch, dass es ein taktisch geprägtes Spiel werden würde, in dem keiner aus der Deckung kommen würde", resümierte Coach Rico Schmitt.
Joker Luca Prasse (89.) hatte in dem ausgeglichenen Spiel kurz vor Ultimo sehenswert zum Sieg getroffen.
Schmitt: "Die zweite Halbzeit war ein Abnutzungskampf und wir gehen durch eine Top-Einzelaktion von Prasse in den Knick in Führung."
Der von Kiel ausgeliehene Prasse blickte nach dem Dreier bereits auf die nächsten Aufgaben - zunächst kommenden Sonntag zu Hause gegen Erfurt. "Wir wollen den Flow mitnehmen und erhalten", sagte der Offensivmann.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag