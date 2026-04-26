FSV Zwickau gewinnt dank spätem Treffer gegen Luckenwalde

Luckenwalde/Zwickau - Der FSV Zwickau hat den Schwung aus dem gewonnenen Sachsenpokal-Halbfinale mitnehmen können und sich am Sonntag beim FSV Luckenwalde spät mit 1:0 (0:0) durchgesetzt.

FSV-Spieler Luca Prasse traf in der 89. Minute zum 1:0. (Archivbild) © picture point/Sven Sonntag

"Wir wussten, dass uns ein schweres Auswärtsspiel gegen einen spielstarken Gegner bevorstehen würde. Klar war für mich auch, dass es ein taktisch geprägtes Spiel werden würde, in dem keiner aus der Deckung kommen würde", resümierte Coach Rico Schmitt.

Joker Luca Prasse (89.) hatte in dem ausgeglichenen Spiel kurz vor Ultimo sehenswert zum Sieg getroffen.

Schmitt: "Die zweite Halbzeit war ein Abnutzungskampf und wir gehen durch eine Top-Einzelaktion von Prasse in den Knick in Führung."