Erster Auswärtsdreier! FSV siegt in Jena 5:2

Zwickau machte das auch gut, zumindest in der Defensive. Der FSV verschob gut, ließ Jena lange nicht ins Spiel kommen. Nur auf der anderen Seite des Spielfeldes fehlte es. Bis auf zwei Szenen: Eine Flanke von rechts köpfte Veron Dobruna (22.) am Elfmeterpunkt völlig frei aufs Tor, aber zu unplatziert, Kevin Kunz packte sicher. Eine knappe Viertelstunde später war er geschlagen. Einen weiten Ball von Maximilian Somnitz klärte Carl Zeiss ungenügend. Rüther fackelte nicht lang, versenkte die Kugel aus zwölf Metern im langen Eck - 1:0 FSV (35.).

In den 90 Minuten ruhte die Freundschaft. "Jena hat gesagt, es gibt nichts Besseres als Carl Zeiss in dieser Liga. Das wollen wir mal überprüfen", sagte Schmitt selbstbewusst vor der Partie.

Es sollte nicht das letzte Tor für den FSV am Abend sein: Veron Dobruna (r.) schießt in der 75. das 1:3. © Picture Point / Gabor Krieg

In der zweiten Hälfte verteidigten die Schwäne nicht nur, sie spielten munter mit. Und hatten unglaublich viel Pech. Nach einer feinen Kombination über Mike Könnecke und Dobruna kam Jahn Herrmann ans Leder. Sein Schuss klatschte an die Unterkante der Latte, prallte genau auf die Linie, sprang an den Pfosten und von da aufs Feld. So bitter!

Danach aber belohnte sich Zwickau. Wieder war es ein langer Ball in den Strafraum, wieder klärte Jena nicht. Schlüsselburg bediente Marc-Philipp Zimmermann, der einschob - 2:1 FSV (71.). Wenig später machte der FSV den Deckel drauf. Rüther warf auf Herrmann ein, der lief und steckte auf Dobruna durch. Der traf schräg ins lange Ecke - 3:1 (78.). Jena sah nun Rot! Der kurz zuvor eingwechselte Pasqual Verkamp (84.) warf den Ball bei einem Einwurf Rüther ins Gesicht und durfte duschen.

Zwickau zitterte noch einmal kurz, weil Elias Löder (90.) verkürzte. Doch nach einem perfekten Konter Traf Louis Klein in der Nachspielzeit zum 4:2, eher kurz danach Yannik Voigt gar auf 5:2 stllte.