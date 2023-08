Erster Sieg! FSV Zwickau ist in der Liga angekommen

Zwickau - Sie haben ihr Ziel erreicht! Der FSV Zwickau ist mit einem 2:0 (1:0) im ersten Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde in der Regionalliga angekommen. Vor 4534 Zuschauern in der GGZ-Arena trafen Jahn Herrmann (21.) und Theo Martens (59.) am Freitagabend für den Drittliga-Absteiger.