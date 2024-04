FSV-Coach Schmitt: "Wach für Jena machen!"

Zwickau - "Das Leben geht weiter", hielt es ein sichtlich enttäuschter Rico Schmitt (55) nach dem Pokal-Aus gegen Dynamo Dresden wie einst der legendäre Eintracht-Trainer Dragoslav Stepanovic ("Lebbe geht weider"), als Frankfurt 1991/92 haarscharf an der Meisterschaft vorbeigeschrammt war.

FSV-Trainer Rico Schmitt (55) blickt auf Jena voraus. © Picture Point/Gabor Krieg

Was bleibt FSV-Coach Schmitt auch anderes übrig? Am Sonntag steht daheim das Derby gegen Carl Zeiss Jena an.

"Mit der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Den Respekt abzulegen ist uns praktisch gar nicht gelungen. Die zweite Halbzeit dagegen war ein Pokalfight", resümiert Schmitt. Er habe gesehen, wie seine Mannschaft viel dafür tat, die Sensation zu schaffen.



Das hatte viel mit der Hereinnahme von Torjäger Marc-Philipp Zimmermann (34) zu tun, der den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte - und mit Benjamin Leneis (25).

Der Keeper hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden stark im Spiel, um dann in der 89. Minute zur tragischen Figur zu werden, da sein zu mittig abgewehrter Ball zur Steilvorlage für Dynamos Siegtor wurde.