Festakt, Fanmarsch und Meistersingen: FSV-Fans feiern vor dem Rathaus

Los ging's um 18 Uhr mit dem Festakt im Alten Gasometer, wo in einem sehr würdigen Rahmen ein kurzweiliges 90-minütiges Rahmenprogramm geboten wurde - was vor allem auch an der witzigen und unterhaltsamen Moderation von FSV-Vorstand Matthias Bley sowie Christian Fritzsch vom Zwickauer Fußballgeschichten e.V. lag.

Zwickaus OB Constance Arndt, stilecht mit Fanschal, wünscht dem FSV Zwickau noch viele erfolgreiche Kapitel und sichert zu, dass sie die Stadt Zwickau nach Möglichkeit unterstützen wird. © FSV Zwickau/Facebook

Emotional wurde es nochmal, als ein kurzer filmischer Abriss der Zwickauer Fußballhistorie gezeigt wurde, mit Highlights wie dem Europapokal-Fight gegen Celtic Glasgow oder dem FDGB-Pokalsieg gegen Dynamo Dresden 1975.

Auch wenn die Realität Regionalliga lautet, ist der FSV ein Verein mit großer Tradition. Und die lässt er auch auf eindrucksvolle Art und Weise aufleben.

"Ich hoffe, dass diesem 'Buch' noch ganz viele erfolgreiche Kapitel zugefügt werden. Damit es auch in Zukunft Veranstaltungen wie diese gibt. Ich würde mich zumindest über eine Aufstiegsfeier auf dem Hauptmarkt freuen", sagte Oberbürgermeisterin Constance Arndt in ihrer Laudatio.

"Ich weiß, dass Fußball in der 3. Liga eine riesige Herausforderung ist, aber das Stadion, die Fanszene, die Mannschaft und das Drumherum verdient Fußball auf diesem Niveau, davon bin ich fest überzeugt. Soweit es in unseren Möglichkeiten ist, werden wir das unterstützen. Was wir als Gesellschaft und als Stadt vom FSV lernen können, ist, dass es auch in schwierigen Zeiten immer eine gute Idee ist, zusammenzuhalten, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und die Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen", erntete das Stadtoberhaupt großen Applaus.