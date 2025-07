FSV-Benefizaktion sorgt für leuchtende Kinderaugen

Zwickau/Ursprung - Der FSV Zwickau nimmt sich in der stressigen Sommervorbereitung gerne auch die Zeit, um für leuchtende Kinderaugen zu sorgen.

Sandro Sengersdorf (26), Chefcoach Rico Schmitt (56) und Max Somnitz (22, v.l.n.r.) ließen es sich am Wochenende nicht nehmen, gemeinsam mit Sportdirektor Robin Lenk (41) bei der Wohngruppe in Ursprung vorbeizuschauen. © privat

Am Sonnabend statteten die Abwehrspieler Max Somnitz (22) und Sandro Sengersdorf (26), Chefcoach Rico Schmitt (56) sowie Sportdirektor Robin Lenk (41) der intensivpädagogischen Wohngruppe in Ursprung in der Nähe von Lugau einen Besuch ab, schrieben Autogramme und hatten Poster als Mitbringsel dabei.

"In der Vergangenheit haben wir bereits Kinderheime in Zwickau besucht, denn es ist uns ein Anliegen, der Allgemeinheit etwas zurückzugeben", erklärt Sportdirektor Lenk und berichtet, dass solche Besuche immer einen bleibenden Eindruck hinterließen.