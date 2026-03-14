FSV-Coach Schmitt wird zum Baumeister: "Die Halde muss beben"

Zwickau - FSV Zwickau ist gelebte Fußballtradition. Man denke nur an die stimmungsvolle 75-Jahr-Feier "Hurra! Zwickau ist Meister" voriges Jahr anlässlich des Titelgewinns von Horch Zwickau 1950. Am Dienstag gibt's die nächste Jubiläums-Sause unter dem Motto: "Die Halde muss beben!"

Rico, der Baumeister: Cheftrainer Rico Schmitt (57) packte selbst kräftig mit an, um die Umbaumaßnahmen am Westsachsenstadion zu unterstützen. © Facebook/FSV Zwickau

So, wie sie es dann auf den Tag genau 50 Jahre zuvor tat, als die BSG Sachsenring im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger sensationell Celtic Glasgow ausschaltete.

Das wird groß gefeiert mit Fanmarsch zum Westsachsenstadion, Singen der Europapokal-Lieder, Einweihung der Legendentafel, für die sich in den vergangenen Tagen auch Sportdirektor Robin Lenk (41) und Cheftrainer Rico Schmitt (57) die Bauweste überstreiften und Fans via Crowdfunding bereits rund 34.000 Euro sammelten, sowie einem weiteren ganz großen, noch nie veröffentlichten Highlight.

"Wir werden noch unveröffentlichte Live-Aufnahmen von der BBC von damals auf Leinwand zeigen", verriet Geschäftsführer André Beuchold schon einmal.