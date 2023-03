FSV droht das verflixte 7. Jahr, doch für Keeper Brinkies gilt: "Aufgeben ist nicht!"

FSV-Kapitän Johannes Brinkies (29, r.) pariert in dieser Szene gegen Bayreuths Alexander Nollenberger (25). Trotzdem musste er bei der SpVgg fünfmal hinter sich greifen. © Picture Point/Gabor Krieg

Gegenwärtig zeichnen nahezu alle Statistiken ein düsteres Bild. Die Horror-Bilanz: 20 Punkte (20. Platz.), 14 Niederlagen (20. Platz), -21 Tordifferenz (20. Platz), 22 Tore (20. Platz), 43 Gegentore (18. Platz), elf Punkte zu Hause (19. Platz), neun auswärts (16. Platz).

"Aufgeben ist nicht!", stellte Kapitän Johannes Brinkies (29) nach dem 3:5 in Bayreuth unmissverständlich klar.

In seinem Ton lag Überzeugung. Genau die braucht es jetzt, um nach dem neuerlichen Genickschlag nicht in die Knie zu gehen, sondern die Fehler aufzuarbeiten und sich an dem hochzuziehen, was gut lief.

Vor allem die erste Halbzeit lieferte mit einer gewissen spielerischen Entwicklung mit Ball Ansatzpunkte, an die Zwickau anknüpfen kann. "Ich denke, wir sind es gut angegangen, hatten einen Plan, den wir gut umgesetzt haben. Entscheidend sind die Tore, die wir eben nicht geschossen haben, um so ein Spiel zu gewinnen", geht Patrick Göbel (29) auf das größte Manko ein: die Chancenverwertung.

"Gehen wir in so einem Spiel in Führung, geht es anders aus", ist sich Göbel sicher.