FSV-Spieler Frick: Nach seiner Karriere bleibt er Schwänen erhalten

Davy Frick (34, r.) bleibt dem FSV auch nach seinem Karriereende erhalten.

Als Abgang wird es aller Voraussicht nach Till Schöneich (18) geben. Louis Schädels (19, Vertrag läuft aus) Verbleib ist offen.

Die Zukunft von Davy Frick (34), der seit 2011 im Verein ist, wird in den nächsten Wochen öffentlich gemacht. Bei einem zu erwartenden Karriereende soll er anschließend im Verein bleiben, darüber sind sich Sportchef Lenk und Geschäftsführer André Beuchold längst einig.

Allerdings hat Routinier Frick das letzte Wort. Fakt ist aber, dass er sich seit Jahren mit Hüftproblemen herumplagt, dennoch aber immer seinen Mann für den FSV stand und ihn im schwierigen ersten Regionalligajahr nach dem Umbruch als Kapitän zum souveränen Klassenerhalt führte.

Neuzugänge will Zwickau für die Abwehr und den Angriff unter Vertrag nehmen. Zwei Neue sollen es mindestens sein, mehr wären besser, das ist allerdings wegen finanzieller Zwänge schwierig zu realisieren.

Lenk: "Wir müssen uns das Budget anschauen und abklären, was geht und was nicht. Wie schnell es gehen kann, dass wir mit dem Kader an personelle Grenzen stoßen, hat man in Altglienicke gesehen."