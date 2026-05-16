FSV-Fabelserie hält: "Zimbo" sorgt für Sieg! "Bullenschweine"-Rufe aus Chemie-Block

Zwickau - Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, möchte man meinen! Marc-Philipp Zimmermann erzielte in seinem allerletzten Punktspiel für den FSV Zwickau gegen Chemie Leipzig den Siegtreffer zum 1:0 (0:0). Die Schwäne setzen damit obendrein ihre Fabelserie fort, sind seit nunmehr 31 (!) Heimspielen in Serie ungeschlagen und bereit für Erzgebirge Aue .

Zahlreiche Chemie-Fans waren nach Zwickau gereist. Unschön: Aus dem Block ertönten Bullenschweine"-Rufe. © Michael Thiele

Als "Zimbo" in der 70. Spielminute unter dem tosenden Applaus der 9019 Zuschauer - Zwickau überholt damit in der Zuschauertabelle den Chemnitzer FC - vom Platz ging, gab es die fast schon erwartbaren "Bullenschweine"-Rufe aus dem Block der Chemiker - eine Anspielung an Zimmermanns hauptberufliche Tätigkeit als Polizist.

Zwickaus Nummer 33 konnte es herzlich egal sein, hatte er doch einige Minuten zuvor in unnachahmlicher Strafraumstürmer-Manier Cyrill Akono und Chemie-Keeper Florian Horenburg aussteigen lassen und eingeschoben (53.).

Es war Zimmermanns drittes Saisontor und zugleich mit Erfurt und Chemnitz das dritte Pflichtspiel in Folge, in dem der 36-Jährige getroffen hatte.