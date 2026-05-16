FSV-Fabelserie hält: "Zimbo" sorgt für Sieg! "Bullenschweine"-Rufe aus Chemie-Block
Zwickau - Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, möchte man meinen! Marc-Philipp Zimmermann erzielte in seinem allerletzten Punktspiel für den FSV Zwickau gegen Chemie Leipzig den Siegtreffer zum 1:0 (0:0). Die Schwäne setzen damit obendrein ihre Fabelserie fort, sind seit nunmehr 31 (!) Heimspielen in Serie ungeschlagen und bereit für Erzgebirge Aue.
Als "Zimbo" in der 70. Spielminute unter dem tosenden Applaus der 9019 Zuschauer - Zwickau überholt damit in der Zuschauertabelle den Chemnitzer FC - vom Platz ging, gab es die fast schon erwartbaren "Bullenschweine"-Rufe aus dem Block der Chemiker - eine Anspielung an Zimmermanns hauptberufliche Tätigkeit als Polizist.
Zwickaus Nummer 33 konnte es herzlich egal sein, hatte er doch einige Minuten zuvor in unnachahmlicher Strafraumstürmer-Manier Cyrill Akono und Chemie-Keeper Florian Horenburg aussteigen lassen und eingeschoben (53.).
Es war Zimmermanns drittes Saisontor und zugleich mit Erfurt und Chemnitz das dritte Pflichtspiel in Folge, in dem der 36-Jährige getroffen hatte.
Erster Treffer seit 17 Pflichtspielen: FSV-Legende "Zimbo" jubelt!
Verrückt: In den vorherigen 17 Pflichtspielen war ihm kein einziger Treffer geglückt. Pünktlich vor dem Saisonhöhepunkt, dem Sachsenpokal-Finale gegen den Schacht am kommenden Sonnabend, besticht Zimmermann mit einer ansteigenden Formkurve.
Ebenfalls mit Blick auf das Endspiel nicht zu vernachlässigen, ist Lukas Eixlers Rückkehr in die Startelf nach muskulären Problemen. Sorgen bereitet dagegen die verletzungsbedingte Auswechslung von Abwehrchef Sonny Ziemer (60.), der von zwei Helfern gestützt das Feld verließ.
Ein längerer Ausfall wäre ein herber Schlag ins Kontor, zumal mit Max Somnitz (Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss) bereits ein wichtiger Verteidiger fehlen wird und auch Backup Joshua Putze nach seinen Rückenbeschwerden aus der Vorwoche erneut nicht im Kader stand.
Titelfoto: Frank Kruczynski