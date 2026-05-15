FSV-Spieler Martens verlängert! Kraftpaket soll den Sachsenpokal stemmen

Zwickau - Der FSV Zwickau hat kurz vor dem großen Saison-Finale eine weitere wichtige Personalfrage geklärt! Der zum 30. Juni auslaufende Vertrag von Leistungsträger Theo Martens (23) wurde um ein Jahr plus Option verlängert.

Er bleibt! FSV-Spieler Theo Martens (23) wurde um ein Jahr verlängert. © Picture Point/Gabor Krieg

"Theo ist ein Spieler, von dem wir überzeugt sind, dass in ihm noch eine ganze Menge mehr Potenzial steckt. Und all die Qualitäten, die er hat, wollen wir noch mehr für uns nutzen", erklärt Sportdirektor Robin Lenk (42) zu der Vertragsverlängerung.

Martens war im Zuge des großen Kaderumbruchs nach dem Drittligaabstieg 2023 von Hansa Rostock II. nach Westsachsen gewechselt, wo er seither 93 Einsätze (elf Tore/14 Vorlagen) verbuchte.

Zunächst vorrangig als Rechtsaußen eingesetzt, funktionierte Cheftrainer Rico Schmitt (57) das 1,81 Meter große Kraftpaket mittlerweile zum zentralen offensiven Mittelfeldspieler um.

"Seit der Partie gegen Hertha II. Ende März haben wir ihm die neue Position zugedacht", berichtet Lenk.