FSV-Fans bestimmen übers neue Heimtrikot: Rot wie Blut oder weiß wie Schnee?

Zwickau - Rot wie Blut, weiß wie Schnee: Passend zum bekannten Fangesang, den sie im Block E5 der GGZ-Arena immer anstimmen, stellt sich die Frage, in welcher der beiden Farben die Schwäne denn in dieser Saison vor dem eigenen Publikum auflaufen? Entschieden wird das weder von den Spielern des FSV Zwickau noch Trainer Rico Schmitt (55) oder Sportdirektor Robin Lenk (40). Einzig und allein die Fans sind am Zug!