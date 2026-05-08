FSV-Fans pushen vor Pokalfinale gegen Aue

Zwickau - Den Chemnitzer FC vor der Brust, aber den Schacht im Hinterkopf: Man spürt dieser Tage richtig, wie groß im Umfeld des FSV Zwickau die Vorfreude rund um das Sachsenpokal-Finale am 23. Mai gegen Erzgebirge Aue ist.

Die Fanszene pusht die Schmitt-Elf schon jetzt ordentlich fürs Pokalfinale gegen den Schacht. Aber erst ruft noch die Pflicht in der Liga. © Michael Thiele

Der Vorverkauf läuft bei den Schwänen auf Hochtouren. Dauerkarteninhaber und Mitglieder decken sich mit den begehrten Tickets ein und die Fans sorgen mit Bannern für Extramotivation.

Wenn man von der A4 aus Richtung Zwickau fährt, fällt kurz vor Mosel das Banner "Nur der FSV" sofort ins Auge. Am Trainingsplatz wurde vor dem Donnerstag ein Spruchband angebracht, auf dem steht: "23.05. Derbyfinale! 90 Minuten Vollgas bis zum Sieg".

Die Mannschaft von Rico Schmitt (57) bekommt mit, wie elektrisiert alle sind, will sich aber voll und ganz auf die Liga konzentrieren, wo die Schwäne mit einem Sieg beim CFC Platz drei behaupten wollen. "Die Euphorie ist definitiv da, zu 100 Prozent. Ich denke aber, dass es gut ist, das Ganze jetzt nicht zu sehr in den Fokus zu stellen", sagt Lucas Albert.