FSV-Siegtorschütze "Zimbo" will mit Sachsenpokal-Sieg Karriere beenden

Zwickau - "Er wechselt viermal und genau so, dass das Spiel eine völlig andere Wendung bekommt. Das macht einen guten Trainer aus", war Sportdirektor Robin Lenk (42) nach dem spät gedrehten 2:1 gegen Rot-Weiß Erfurt voll des Lobes über Chefcoach Rico Schmitt (57). Der hatte unter anderem die Torschützen Luca Prasse (21) und Marc-Philipp Zimmermann (36) in die Partie gebracht sowie den sehr emsigen Lucas Albert (26).

Am Sonntag erzielte "Zimbo" (36) nicht nur das Siegestor sondern auch seinen 50. Treffer für den FSV. © Picture Point/Roger Petzsche

Alle kamen sie nach Abpfiff freudestrahlend in die Mixed-Zone. "Zimbo" mit seinen beiden Kindern und einem Fanschal, dem ihm ein "Edelfan", wie er ihn nannte, als Präsent überreicht hatte.

"Erstes Saisontor! Hat zwar lange gedauert, aber vor so einer Kulisse ist es umso schöner. Diesen Schwung gilt es in den nächsten zwei Spielen mitzunehmen und dann geht es zum Showdown", meinte Zimmermann mit verschmitzten Grinsen.

Er ist genau auf den Moment da, pünktlich vor dem Spiel, dem jeder in Eckersbach und darüber hinaus entgegenfiebert: das Sachsenpokal-Finale gegen den Schacht. Es ist der Saisonhöhepunkt und möglicherweise auch jener einer unfassbaren Spielerkarriere.

Zimmermann, der jüngst im Pokalhalbfinale in Riesa sein 150. Pflichtspiel für die Westsachsen bestritt und nun gegen Erfurt auch noch das 50. Pflichtspieltor im FSV-Jersey folgen ließ, will gegen Erzgebirge Aue zum langersehnten ersten Sachsenpokal-Sieg beitragen, bevor er direkt im Anschluss seine Karriere beenden und wenn überhaupt nur noch niederklassig an den Ball treten wird.