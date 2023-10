FSV geht nach gutem Beginn sang- und klanglos unter

Es war der Beginn einer Phase, in der Zwickau deutlich auf die Führung hinarbeitete. Mike Könnecke (7.) verstolperte nach Vorlage von Marc-Philipp Zimmermann aus nächster Nähe. Was für eine Monsterchance!

Akaki Gogia im Zweikampf mit FSV-Kicker Mike Könnecke. © picture point/Sven Sonntag

Während die Gastgeber das Momentum nicht nutzten, machte es die VSG im Stile einer abgezockten Spitzentruppe. Philip Türpitz (34.) traf aus dem Nichts an den linken Pfosten. Nach Martens' Foul legte sich Akaki Gogia (38.) den Ball am Sechzehner zurecht und hob den Freistoß über die Mauer, sodass sich Lucas Hiemann vergeblich streckte.

So gefühlvoll der Standard getreten war, so wenig Fingerspitzengefühl zeigte der Torschütze, als er im Anschluss winkend vor die Haupttribüne lief und die Fans in Rage brachte. Die Geste galt wohl einigen Bekannten, die in diesem Bereich nahe der Heimbank saßen, aber vom Referee gab es dafür dennoch Gelb.

Die Wogen waren kaum geglättet, da stellte Cigerci (45.+2.) mit dem Pausenpfiff auf 0:2. Pfiffe zum Gang in die Pause waren die Folge.

Das Bestreben war den Gastgebern auch nach dem Seitenwechsel nicht abzusprechen, aber wenn mal ein Ball, wie von Veron Dobruna (66./75.) und Philipp Heller (66.) Richtung Tor kam, waren sie zu ungenau. Und der einzige Knipser, Zimmermann, wurde gar nicht erst in diese Positionen gebracht, was diesen merklich entnervte.

Johannes Manske (82.) und Cemal Sezer (85./90.) machten auf der Gegenseite alles klar. Einige Zuschauer hatten genug gesehen und verließen vorzeitig ihre Plätze. Zwickau befindet sich damit nicht mal ein halbes Jahr nach dem Abstieg schon wieder in höchster Not.