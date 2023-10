FSV-Joker Martens sticht! Zwickau löst Pflichtaufgabe im Landespokal

Dresden - Der FSV Zwickau hat die Pflichtaufgabe im Landespokal gelöst. Bei der SG Weixdorf (Landesklasse Ost) feierte das ersatzgeschwächte Team von Trainer Rico Schmitt am Sonntag einen mühevollen 2:0 (1:0)-Sieg.

Nach mehreren ungenutzten Möglichkeiten machte Theo Gunnar Martens den Sack für den FSV zu und schoss in der 79. Minute das 2:0. (Achivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

Der Regionalligist musste auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Unter anderem fehlten der sechsfache Saison-Torschütze Marc-Philipp Zimmermann und Linksverteidiger Sandro Sengersdorf, der sich eine Woche zuvor im Derby gegen den CFC (1:2) verletzt hatte.

Vor 2017 Zuschauern, darunter rund 400 FSV-Fans, gingen die Gäste früh in Führung. Nach Vorarbeit von Lloyd Kuffour köpfte Lucas Will in der 6. Minute ein.

Weitere Möglichkeiten ließen die Zwickauer ungenutzt oder sie scheiterten am gut aufgelegten SG-Schlussmann Max Stein. Veron Dobruna köpfte den Ball ans Aluminium (74.).

So blieb das ungleiche Duell trotz deutlicher Überlegenheit der Schmitt-Elf bis in die Schlussphase hinein spannend. Der kurz zuvor eingewechselte Theo Gunnar Martens sorgte mit dem 2:0 in der 79. Minute für die Erlösung bei den Westsachsen.

Im Gegenzug hämmerte André Dionisio den Ball an den Querbalken. Es war die einzige Chance für den Außenseiter, der sich teuer verkauft hat.