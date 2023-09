FSV-Kapitän fehlt in Cottbus, Könnecke zurück - Ziel: Laden dichthalten!

Zwickau - Schwere Aufgabe für den FSV , der am Sonntag, 16 Uhr, beim Staffelfavoriten Energie Cottbus antreten muss. "Eine gestandene, spielstarke Mannschaft. Sie werden mit Erfurt und zwei, drei anderen Vereinen die Meisterschaft unter sich ausmachen", sagt Trainer Rico Schmitt (54).

Nach über drei Monaten Verletzungspause ist Routinier Mike Könnecke (34) zurück in den Reihen des FSV. Am Sonntag könnte er in Cottbus sein Saisondebüt geben. © Picture Point/Gabor Krieg

Der meisterte mit den Zwickauern vor einer Woche die Pokalhürde Roßwein souverän (5:0) und stellte in den vergangenen Tagen zufrieden fest: Die Anzahl der Jungs im Mannschaftstraining hat sich deutlich vergrößert!

Mike Könnecke (34) - der Routinier musste sich Mitte Juli einer Meniskus-Operation unterziehen - und Sonny Ziemer (21), der verletzungsbedingt die komplette Vorbereitung verpasst hatte, meldeten sich zurück.

Lucas Will (24) ist schon ein paar Tage länger wieder dabei und sammelte in Roßwein in den letzten zehn Minuten bereits Spielpraxis.

Mit Will, der in der vergangenen Oberliga-Saison 24 Tore für den VFC Plauen erzielte, hat Schmitt eine Option mehr im Offensivbereich. Der FSV-Angriff präsentierte sich in den ersten Wochen der Saison erfreulich abschlussstark.

Jahn Herrmann (22) netzte viermal, Marc-Philipp Zimmermann (33) dreimal ein. Dem gegenüber stehen 14 Gegentreffer. Nur beim Schlusslicht Berliner AK (16) musste der Torhüter häufiger hinter sich greifen. Schmitt weiß um die Abwehr-Problematik: "Das hat viel mit Zweikampfführung, Verhalten in Ballbesitz und defensiver Stabilität zu tun. Das sind Dinge, die wir täglich trainieren."