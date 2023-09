FSV Zwickau siegt klar gegen Roßwein und zieht in nächste Landespokal-Runde ein

Zwickau - Der FSV Zwickau gewann am Samstagnachmittag vor 1342 Zuschauern das Match gegen den Roßweiner SV (Kreisoberliga) mit 5:0 (1:0) und zieht damit in die nächste Runde des Landespokals ein.

Nur zwei Minuten später (38.) brachte Kilian Senkbeil den FSV Zwickau dann in Führung. Er köpfte nach einer Ecke von Yannic Voigt die Kugel ins Tor - 1:0.

Richtig gefährlich wurde es für die Mittelsachsen in der 36. Minute: Fast hätte es für den FSV geklingelt, doch Roßwein-Keeper Paul Zimmermann verhinderte den ersten Treffer der Partie.

FSV-Stürmer Veron Dobruna (r.) freut sich nach seinem 2:0-Treffer mit Rene Rüther. © picture point/Sven Sonntag

Auch in der zweiten Hälfte zeigten die Roßweiner, dass sie in der Defensive einiges drauf haben. In der 57. Minute parierte Keeper Zimmermann einen gefährlichen Schuss von FSV-Kicker Maximilian Somnitz.

Nur wenige Minuten später köpfte FSV-Stürmer Veron Dobruna nach einer Eingabe von Davy Frick ins Netz (64.) - 2:0. Anschließend gab es eine kurze Trinkpause bei sommerlichen Temperaturen.

In der 81. Minute gelangte FSV-Kicker Louis Schädel mit dem Ball in den Strafraum und legte ab. Der Schuss wurde abgeblockt, doch FSV-Spieler Philipp Heller bekam die Kugel vor die Füße und netzte ein - 3:0.

Kurz darauf (86.) köpfte Felix Schlüsselburg nach Vorarbeit von Luis Klein ein - 4:0. Zum Schluss zog Klein außerhalb vom Sechzehner ab und landete den fünften Treffer - ein Wahnsinns-Schuss!

Mit dem 5:0-Sieg ist der FSV Zwickau im Landespokal eine Runde weiter. Dennoch präsentierte sich der Gastgeber bärenstark.