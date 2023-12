FSV-Kapitän Frick: "Sensationell! Einfach nur geil"

Zwickau - Der FSV ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Die Tendenz der Zwickauer zeigt in die richtige Richtung! Am Freitagabend wartet auf die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt (55) der nächste schwere Brocken: Der Tabellenzweite BFC Dynamo kommt zum Rückrundenstart in die GEZ-Arena.