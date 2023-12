Wahnsinn in Zwickau! FSV erkämpft gegen Lok nach Rückstand in der Schlussminute den Sieg

Zwickau - Was ist denn hier los? Der FSV Zwickau hat sich nach einer bärenstarken Leistung und einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft und durch das neunte Saisontor von Zimmermann in der Nachspielzeit den 3:2-Heimsieg geschnappt. Das Team von Trainer Schmitt ist die Rote Laterne endlich wieder los!

Jubel bei den Leipzigern: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit fiel das erste Tor. © Picture Point/Gabor Krieg

"Meine Jungs wissen, was die Stunde geschlagen hat. Das wird man auf dem Platz sehen", betonte Schmitt kurz vor Anpfiff des Traditionsduells. Die Gastgeber ließen seinen Worten Taten folgen!



Der FSV gab vom Anpfiff weg den Ton an, bestimmte das Spiel. Einziges Manko: Er traf das Tor nicht.

Will, der beim 2:2 gegen Spitzenreiter Greifswald als Joker für den späten Ausgleich gesorgt hatte und gegen Lok von Beginn an spielen durfte, hatte in der 24. Minute am Elfmeterpunkt freie Schussbahn. Er setzte die Kugel übers Tor. Könnecke zog kurz darauf aus 18 Metern volley ab. Ein Leipziger konnte klären.

Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab Top-Torjäger Zimmermann. Nach Könneckes Flanke köpfte der Stürmer aus fünf Metern knapp drüber (36.).

Die von 1000 Fans begleiteten Gäste aus der Messestadt agierten in Halbzeit eins sehr zurückhaltend. Sie kamen nicht in die Zweikämpfe und oft einen Schritt zu spät.

Doch sie haben mit Ziane einen Stürmer, der wenige Chancen braucht. Ballo bereitete kurz vor dem Pausenpfiff über die linke Strafraumseite mit viel Übersicht vor. Ziane war am Fünfmeterraum einen Schritt schneller Kapitän Frick und schob zur Führung ein (45.).