FSV-Keeper Brinkies nach 3:1 gegen Mannheim: "So ein Sieg tut für den Moment gut"

Endlich mal wieder ein Sieg! Johannes Brinkies (29, M.) und seine Mannen genossen den Erfolg gegen Mannheim trotz der Tabellensituation. © Picture Point/Gabor Krieg

Mit dem 3:1 (0:1) im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim vor 3987 Zuschauern haben die Westsachsen am Samstag den Rückstand auf Halle (gewann parallel 1:0 gegen Ingolstadt) zwar nicht verringern können, aber ein Lebenszeichen gesendet.

"Nachdem die letzten Wochen von den Ergebnissen und den Leistungen her nicht berauschend waren, tut so ein Sieg für den Moment gut. Das Tableau sieht zwar immer noch gleich aus und die Spiele werden weniger, aber für den Moment heute ist es ein verdienter Heimsieg", war Johannes Brinkies (29) nicht zu überschwänglichem Jubel zumute.



Dabei sah es zur Pause gar schon so aus, als könnte der vorzeitige Abstieg bereits am Wochenende besiegelt sein, denn in der ersten Halbzeit gelang Zwickau wenig. Dominik Martinovic (26) hatte den Waldhof nach kurz ausgeführter Ecke, die es wegen eines vorherigen Fouls von Marc Schnatterer (37) an Adam Susac (33) gar nicht hätte geben dürfen, in Führung gebracht.

Außer bei dieser Szene brauchten sich die Schwäne über Schiedsrichter Martin Speckner (27) nicht beschweren und taten sie auch nicht. Da mutete es fast skurril an, dass das Unparteiischen-Gespann beim Gang in die Halbzeit (und nach Abpfiff) von der Security mit Regenschirmen eskortiert wurde - sehr zum Amüsement der Zuschauer.