FSV sauer: Spiel in Salzburg vor Absage - Lenk sucht Ersatz

Zwickau/Salzburg - Es sollte neben der Saisoneröffnung gegen Hertha BSC eines der Highlights in der Sommervorbereitung des FSV Zwickau werden: Das internationale Testspiel bei Austria Salzburg an diesem Sonnabend ist wegen behördlicher Auflagen für den Austragungsort, die der gastgebende Verein nicht umsetzen kann, akut gefährdet.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (40). © picture point/Sven Sonntag

"Eine kurzfristig einberufene Sitzung mit u. a. Bau- sowie Veranstaltungsbehörde und Polizei im Beisein unseres Präsidenten und Obmanns hat leider ergeben, dass die vorgeschriebenen Auflagen zur Genehmigung des Spiels bis Samstag für uns als Verein leider nicht umsetzbar sind. So leid es uns tut und so sehr es schmerzt, das Testspiel gegen den FSV Zwickau kann nicht in Salzburg/Maxglan stattfinden. Wir bemühen uns gemeinsam mit dem FSV Zwickau um einen alternativen Austragungsort und halten euch auf dem Laufenden", schreiben die Mozartstädter auf Facebook.



Für den FSV und seine Anhänger - immerhin hatten sich 700 Gästefans ein Ticket gesichert - ein Schock.

"Ich finde es etwas unverständlich, wieso diese Thematik erst wenige Tage im Voraus abgeklärt wird. Unser Verein hat für seine Mannschaft ein Hotel gebucht, die Fans es sich eingerichtet da runterzufahren und sich ebenfalls um Übernachtungen gekümmert. Da darf so etwas nicht passieren. Das ist ärgerlich für alle Beteiligten. Salzburg wird es da genauso wie uns gehen", sagt FSV-Sportdirektor Robin Lenk.