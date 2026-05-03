Rassismus-Skandal und Unterbrechung bei FSV-Sieg gegen Erfurt!

Zwickau - Der 2:1 (0:0)-Heimsieg des FSV Zwickau gegen Rot-Weiß Erfurt hat einen extrem faden Beigeschmack, nachdem der Erfurter Spieler Raphael Assibey-Mensah in der zweiten Halbzeit von der Zwickauer Gegengerade beleidigt wurde.

Erfurts Raphael Assibey-Mensah (r.) wurde von der Zwickauer Gegengerade beleidigt. © Frank Kruczynski

Die Erfurter zeigten sich entrüstet und der Referee bat beide Mannschaften kurzzeitig zu ihren Trainerbänken. Eine anschließende Stadiondurchsage, die laut Aussage von FSV-Pressesprecher Daniel Sacher durch den Schiedsrichter-Beobachter gefordert wurde und sich gegen Beleidigungen und Rassismus richtete, ließ bereits erahnen, welche Worte auf der Gegengerade gefallen sein mussten. Assibey-Mensah berichtete gegenüber TAG24, dass "Afrikaner raus!" fiel.

Dabei bot die Partie spielerisch so viel, vor allem eine bockstarke Zwickauer Aufholjagd. Der Beginn war schon extrem kurzweilig, mit guten Abschlüssen für RWE durch Raphael Assibey-Mensah (3.), Marco Wolf (5.) und Obed Chindindu Ugondu (15.).

Auf Zwickauer Seite kam Cemal Sezer (2./20.) zweimal bei Eingaben den Tick zu spät, während Theo Martens (8.) zentral nicht genug Druck hinter seinen Abschluss bekam.

Die wirklich beste Chance der Anfangsphase besaß Erfurts Falcao (21.) mit seinem gefühlvollen Schlenzer an die Latte. Insgesamt hatten die Gäste etwas zu viel Platz zur eigenen Entfaltung, weil der FSV sich bei gegnerischem Ballbesitz tief fallen ließ.

Wenn die Schwäne dann mal schnell umschalteten, wurde es aber genauso brandgefährlich, weil sich die Räume boten. Sezer (39.) nach Martens' Querpass völlig allein vor Otto Lorenz, der das Bein ausfuhr und die sichere Führung verhinderte.