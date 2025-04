FSV-Spieler Dobruna unterstreicht Formstärke und äußert sich zu Vertragsverlängerung

Veron Dobruna (24, l.) schließt eine Verlängerung beim FSV nicht aus. © Picture Point / Gabor Krieg

Wenn Dobruna von Entwicklungsschritten spricht, gehört er selbst mit hinein. Nach einer lange holprigen Hinrunde - auch mit bedingt durch seine Leisten-OP - und einer Ansage von Trainer Rico Schmitt (56) sowie Sportdirektor Robin Lenk (41) hatte es bei ihm Klick gemacht und der Außenbahnspieler performt. So gut sogar, dass die Schwäne mit ihm verlängern wollen.

Dobruna: "Definitiv kann ich mir vorstellen zu verlängern. Wir haben gute Gespräche und ich hoffe, wir finden zeitig eine Antwort auf diese Frage. Ich fühle mich wohl, werde akzeptiert, die Fans mögen mich, glaube ich. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Die Bedingungen, wie Infrastruktur sind geil. Und ich sehe viel Potenzial in der Mannschaft."

Bei letzterem Satz hakte TAG24 nach. Dobruna: "Ich spreche jetzt nur für mich: Ich bin ehrgeizig und wenn du mit so einem, in Anführungszeichen, schlechten Saisonstart am Ende des Tages Dritter der Tabelle bist, kannst du am Ende vielleicht ganz vorne stehen. Wir haben Top-Jungs, die hungrig und gierig sind. Drauf haben wir's!"