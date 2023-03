Frick nach FSV-Sieg gegen Ingolstadt: "Wir sind überglücklich"

Unglaublich! FSV-Keeper Johannes Brinkies (29) lenkt das Geschoss von Pascal Testroet (32) noch an den Pfosten. © imago/Kruczynski

Wie viel Druck auf den Schultern von Johannes Brinkies (29), Davy Frick (32) & Co. vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt lastete, ließ sich nach Abpfiff im Ansatz an den Jubelszenen auf dem Platz und den erleichterten Reaktionen in der Mixed-Zone erahnen. Die Konkurrenz hatte vorgelegt, und der FSV Zwickau musste nachlegen, um nicht abreißen zu lassen.

"Wir kannten die Ergebnisse vom Vortag und hatten mitbekommen, wie es bei Dortmund stand. Uns blieb nichts anderes übrig, und wir sind überglücklich. Nichtsdestotrotz müssen noch fünf, sechs mehr Siege geholt werden", meint Abwehrchef Frick.



Als am Sonntagnachmittag in Zwickau der Anpfiff ertönte, lagen die BVB-Bubis 3:0 bei 1860 München vorn. Bereits am Sonnabend hatten Bayreuth (2:1 in Dresden) und Meppen (3:2 gegen Aue) vorgelegt.

"Das war bisschen was, dass da an Last von unseren Schultern abgefallen ist", gibt Kapitän Brinkies zu: "In der zweiten Halbzeit hatten wir die ein oder andere Druckphase gegen uns zu überstehen, was wir mit einer guten Verteidigungsarbeit hinbekommen haben. Nach dem Wie fragt hinterher niemand."