FSV-Spieler Zimmermann nach Remis gegen Eilenburg: "Wir verteidigen zu naiv"

Dem FSV Zwickau gelang gegen den FC Eilenburg am Sonntag nur ein Remis. FSV-Spieler Marc-Philipp Zimmermann (33) war nicht zufrieden.

Von Michael Thiele

Zwickau - Siebtes Tor im neunten Spiel: Marc-Philipp Zimmermann (33) unterstrich beim 2:2 gegen den FC Eilenburg am Sonntagabend erneut seine enorme Bedeutung für den FSV Zwickau. So recht zufrieden ist der 33-jährige Knipser trotz der beachtlichen Quote nicht. Verständlich.

FSV-Spieler Marc-Philipp Zimmermann (33) zeigte beim Match gegen den FC Eilenburg vollen Einsatz. Mit dem Ergebnis war er nicht zufrieden. © Picture Point/R. Petzsche "Wie viele Punkte haben wir unter dem Strich mit meinen ganzen Toren geholt? Sechs. Also richtig produktiv bin ich auch noch nicht gewesen", sorgte Zimmermann, der seit dem 3. Spieltag wieder in Zwickau spielt, nach dem vergebenen Sieg gegen den Aufsteiger aus der Oberliga für einen kurzen Schmunzler. Ihm kann man es wohl am wenigsten ankreiden, dass es für Zwickau so läuft, wie es läuft. Da fliegen ganz andere in der Mannschaft unter dem Radar.

Der Gegner kann sich darauf natürlich vortrefflich einstellen. Altglienicke nahm ihn weitestgehend aus dem Spiel. Von Eilenburg ließ sich "Zimbo" nicht an die Leine legen, hatte in der ersten Halbzeit eine Aktion, die, wenn sie Referee Pascal Wien (31) richtig wertet, Elfmeter für Zwickau zur Folge hat. FSV Zwickau FSV-Coach Schmitt vermisst in seiner Truppe die Gier, doch "am Sonntag wird das kippen" "Ich bin in vollem Tempo gewesen, lege mir den Ball vor und dann gibt es einen kleinen Kontakt, der bei diesem Tempo ausreicht. Der Trainer von Eilenburg und mein Gegenspieler haben im Nachgang gesagt, dass es ein Elfmeter war", ärgert sich Zimmermann zurecht, dass der Pfiff ausblieb.

FSV-Spieler Zimmermann: "Ich wünsche mir, dass wir alle offensiv mit einlaufen"