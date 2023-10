FSV Zwickau rutscht weiter ab! Schwäne verlieren gegen Meuselwitz

Zwickau - Die sportliche Krise beim FSV Zwickau spitzt sich weiter zu! Der Drittligaabsteiger verliert am heutigen Dienstag auch das sechste Auswärtsspiel in Folge beim ZFC Meuselwitz mit 0:1 (0:0) und rutscht auf den vorletzten Tabellenplatz ab, der gegenwärtig einen neuerlichen Abstieg bedeuten würde.

FSV-Keeper Lucas Hiemann streckt sich vergeblich: In der 82. Minute trifft Andy Trübenbach zum 0:1. © Picture Point/Gabor Krieg

Ersatzgeschwächt ging es für die Schwäne nach Zipsendorf. Davy Frick und Sandro Sengersdorf fehlten erkrankt beziehungsweise verletzt, Marc-Philipp Zimmermann pausierte aufgrund der fünften gelben Karte. Dafür kehrte Lucas Albert nach fast zweimonatiger Zwangspause infolge einer Gehirnerschütterung zurück.

Die erste Halbzeit gehörte zunächst den Gastgebern, die viel Tempo machten, sich aber trotz optischer Überlegenheit keine klaren Möglichkeiten herausspielen konnten.

Auf der Gegenseite dauerte es bis zur 41. Minute, ehe Mike Könnecke aus der Distanz abzog und mit seinem Schuss an den rechten Pfosten traf. In der zweiten Halbzeit blieb es weiterhin ein Spiel, das ohne nennenswerte Großchancen auskommen musste.

Doch irgendwann rutscht bei Zwickau hinten immer einer durch und so auch diesmal. Andy Trübenbach (82.) kam nach Ecke aus kurzer Distanz zum Kopfball und fügte den Schwänen die vierte Niederlage in Folge zu. Der Druck auf die Schmitt-Elf nimmt damit vor dem Abstiegsduell gegen den FC Eilenburg am Sonntag gehörig zu.