FSV startet mit ZEV Hallenmasters ins neue Jahr: "Wollen den Turniersieg holen"

Der FSV Zwickau startet am Donnerstag in den Trainingsbetrieb zurück und muss sich direkt auf das ZEV Hallenmasters um den Gerd-Schädlich-Pokal vorbereiten.

Von Michael Thiele

Zwickau - Zwei Tage später als ursprünglich geplant, kehrt der FSV Zwickau am morgigen Donnerstag in den Trainingsbetrieb zurück und hat gleich das erste Highlight in der reichlich dreiwöchigen Winterpause vor der Brust.

Am Sonnabend steigt in der Stadthalle Zwickau das ZEV Hallenmasters um den "Gerd-Schädlich-Pokal". © imago/Kruczynski Das ZEV Hallenmasters um den "Gerd-Schädlich-Pokal", welches am Sonnabend in der Stadthalle Zwickau ausgetragen wird. "Als 'quasi' Gastgeber wollen wir uns bestmöglich präsentieren und natürlich am Ende auch den Turniersieg holen", unterstreicht Sportdirektor Robin Lenk (39). Neben den Lokalmatadoren nehmen noch die Regionalligakontrahenten Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena sowie der VFC Plauen, der VfB Auerbach und eine Westsachsenauswahl teil. Die Schwäne werden ihre erste Trainingswoche an die Rahmenbedingungen anpassen, wie Lenk verrät: "Am Freitag werden wir in die Halle gehen, um uns optimal auf das Turnier vorzubereiten." Tags zuvor findet der Aufgalopp auf dem Trainingsplatz statt, der wegen des 5:2-Sieges im Nachholer gegen Jena vor Weihnachten kurzfristig nach hinten verlegt wurde. FSV Zwickau Erster Auswärtsdreier! FSV siegt in Jena 5:2 "Rico Schmitt (55) und das Trainerteam haben der Mannschaft nach diesem starken Auftritt zwei zusätzliche Urlaubstage spendiert, als kleine Anerkennung und Ansporn für die künftigen Aufgaben", so Lenk.

FSV testet im Januar gegen Regensburg, Essen und Jena