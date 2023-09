FSV-Torjäger Zimmermann: Dieser Typ ist ein Phänomen!

Zwickau - Das nennt man positiv verrückt! Er kam aus der Nachtschicht, fuhr nach Cottbus, erzielte sein viertes Saisontor und trat nach der Rückkehr wieder zum Dienst an: FSV -Torjäger Marc-Philipp Zimmermann (33).

In sechs Jahren Regionalliga traf Zimmermann stets zweistellig für die Vogtländer. Der Rekord liegt bei 17 Treffern in der Saison 2017/18.

Im Sommer dieses Jahres holte Sportdirektor Robin Lenk (39) den Vollblutstürmer zum FSV zurück. Ein Glücksgriff. Zimmermann hat das Toreschießen nicht verlernt. Er ist erneut auf dem Weg zur zweistelligen Quote. Die hatte er in seiner Zeit beim VfB Auerbach durchgängig.

Zimmermann durchlief beim FCE den kompletten Nachwuchsbereich. In der Saison 2009/10 stand er im Zweitligakader der Lausitzer und kam unter Trainer "Pele" Wollitz zu einem Kurzeinsatz.

"Wenn ich in Zwickau bin, muss ich noch bis Montagfrüh, halb sechs, arbeiten", verriet der 33-Jährige nach der 1:3-Niederlage beim FC Energie. Für den Polizisten war das Spiel zugleich eine Reise in die Vergangenheit.

"Was Zimbo leistet, kann man nicht hoch genug anrechnen. Er hatte die komplette Woche über Nachtschicht. Dann arbeitet er hier in Cottbus 90 Minuten Fußball, schießt das Tor. Ich würde mir wünschen, dass von den jungen Leuten der eine oder andere mehr in die Bresche springt", erklärte FSV-Trainer Rico Schmitt (54).

Er und auch Zimmermann sahen den Knackpunkt der Partie im schnellen Ausgleich. Tim Heike (23) traf in der 36. Minute. Nach dem Seitenwechsel drehte Energie dank Doppelpacker Timmy Thiele (32) das Spiel.

Zimmermann: "Mit etwas Glück können wir einen Punkt mitnehmen. Aber wenn man unsere Startelf sieht: Ich war mit 33 der Älteste. Der Zweitälteste ist 24. Wir hatten einen Schnitt von 23 Jahren. Es hat sicher keiner erwartet, dass wir in Cottbus gewinnen."