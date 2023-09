FSV Zwickau gibt Führung aus der Hand und verliert gegen Energie Cottbus

Zwickau - Viertes Auswärtsspiel, vierte Niederlage: Der FSV Zwickau bleibt in der Regionalliga Nordost ein gern gesehener Gast. Beim FC Energie Cottbus konnte der Drittliga-Absteiger am Sonntag kein Kapital aus der 1:0-Führung schlagen und verlor 1:3 (1:1).

Vorbereiter Rüther avancierte sieben Minuten später zum tragischen Helden. Der Zwickauer verlor in der eigenen Hälfte den Ball. Cottbus konterte und glich aus. Tim Heike legte sich den Ball vom rechten auf den starken linken Fuß, zog aus 14 Metern ab und traf ins kurze Eck.

Bereits das vierte Saisontor für den Polizisten, der eine Woche zuvor beim Pokalspiel in Roßwein aus dienstlichen Gründen fehlte.

Rene Rüther bereitete über die rechte Seite vor. Innenverteidiger Tim Campulka rutschte weg. Zimmermann stand am Fünfmeterraum frei und vollendete zur FSV-Führung.

Der Zwickauer Keeper bekam zunächst nicht viel zu tun. Das Bollwerk der Westsachsen hielt. Bei einem der wenigen gefährlichen Ausflüge in die gegnerische Hälfte schlug Marc-Philipp Zimmermann in der 29. Minute eiskalt zu.

FSV-Trainer Rico Schmitt nahm in seiner Startelf einige Wechsel vor. Unter anderem tauschte er nach drei Spielen wieder den Torhüter aus: Benjamin Leneis ersetzte Lucas Hiemann.

Auch beim zweiten Tor für die Gastgeber hing Rechtsverteidiger Rüther mit drin. Er konnte die Maßflanke von Phil Halbauer nicht verhindern. Timmy Thiele stieg am Fünfmeterraum hoch und köpfte die Kugel mit Hilfe des Innenpfostens ins lange Eck (57.).

Drei Minuten später war erneut Halbauer der Ausgangspunkt. Dieses Mal bediente der Cottbusser Cedric Euschen. Der setzte den Ball im Fallen an den Außenpfosten.

Mitte der zweiten Halbzeit feierte Mike Könnecke nach Meniskus-OP sein Comeback. Auch Mittelstürmer Lucas Will betrat in der 67. Minute den Rasen. Für den Oberliga-Top-Torjäger, der vom VFC Plauen gekommen war und sich in der Vorbereitung verletzt hatte, war es das Regionalliga-Debüt für den FSV.

Zwickau drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, war vor dem Energie-Tor aber nicht zwingend genug. In der Nachspielzeit schlugen die Gäste den Ball nicht aus der eigenen Hälfte heraus und wurden prompt bestraft. Thiele schnürte den Doppelback und markierte den 3:1-Endstand. Danach war Schluss.