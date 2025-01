FSV trifft einmal mehr als Cottbus und verliert

Niederlage in Cottbus: Der FSV unterliegt dem Drittligisten beim Testspiel. © Marcus Hengst

"Cottbus hatte mehr vom Spiel und die besseren Chancen, aber wir haben es phasenweise ordentlich gemacht und gut dagegengehalten. Alles in allem ist es für uns ein sehr guter und wichtiger Test, um gleich wieder hineinzukommen. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass die Jungs in den ersten drei Tagen seit dem Trainingsstart fünf Einheiten plus das Spiel in den Beinen haben", meint Sportdirektor Robin Lenk.

Der 40-Jährige hatte am Mittwochvormittag noch selbst für die Schlagzeile schlechthin gesorgt, nachdem sein auslaufender Vertrag um zwei Jahre bis 30. Juni 2027 verlängert wurde.

"Er passt zu uns! Robin stand in einer der schwersten Krisen des FSV Zwickau im Sommer 2023 zum FSV und hat seine Kompetenz und seine Kraft in den Aufbau einer Mannschaft nebst Trainerteam gesteckt", begründet Geschäftsführer André Beuchold die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Lenk.

"Auch in seinem zweiten Jahr als Sportdirektor ist eine erfreuliche sportliche Entwicklung zu erkennen."