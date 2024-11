FSV Zwickau: "Boss" Ziemer ist endlich wieder da!

Der Austragungsort ist für die Schwäne kein unbekanntes Terrain. Schon zweimal traten sie in diesem Kalenderjahr bei Empor zu einem Freundschaftsspiel an.

Er ist wieder da! Ziemer freut sich, wieder Fußball zu spielen. © Picture Point/Gabor Krieg

Seine Rückkehr feierte "der Boss", wie ihn Schmitt jüngst in einer lockeren Gesprächsrunde nach dem Meuselwitz-Sieg bezeichnete, in der vorangegangenen Pokalrunde beim SC Freital. Dem schlossen sich zwei weitere Kurzeinsätze in der Regionalliga an.



"Ich bin froh, einfach wieder Fußball spielen zu können", sagt Ziemer, in den sie beim FSV hohe Erwartungen setzen. "Er ist in einem sehr, sehr guten Zustand und hat das in den engen Spielen in Babelsberg und gegen Meuselwitz auch gezeigt", erklärt Schmitt, der aber noch offenließ, ob er den 23-Jährigen erstmals in dieser Spielzeit von Anfang an bringen wird.

Großartige Experimente will der FSV-Coach beim Sachsenligisten ohnehin nicht anstellen, das ließe auch der Gegner trotz des Zwei-Klassen-Unterschieds nicht zu.

Schmitt: "Wir treffen auf den Tabellenführer, der eine gute Mannschaft hat. Nach Freital ist das die nächste mittlere Hürde. Das Spiel wird erst mal nur im Kopf entschieden!"