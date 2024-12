FSV Zwickau geht in die Winterpause: Schwäne im TAG24-Check

Zwickau - Der FSV Zwickau geht als Vierter in die Winterpause. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist die Mannschaft in den letzten Wochen richtig ins Rollen gekommen. TAG24 hat einen Blick darauf geworfen, welche Spieler bei den Schwänen besonders hervorstachen - und wer enttäuschte.

Spielte Sandro Sengersdorf (25), holte der FSV im Schnitt zwei Punkte pro Spiel. Unter den Spielern, die in mehr als der Hälfte der Begegnungen 45 Minuten oder mehr zum Einsatz kamen, ist das die beste Quote, gefolgt von Marc-Philipp Zimmermann (34, 1,92) und Lucas Hiemann (25) sowie Neuzugang Oliver Fobassam (21, jeweils 1,88).

Marc-Philipp "Zimbo" Zimmermann war letztes Jahr die Lebensversicherung, doch in seinem Schatten hatte sich Jahn Herrmann (23) bereits warmgelaufen, um nun in dieser Saison mit sieben Treffern an Routinier "Zimbo" (fünf Tore) vorbeizuziehen und sich unangefochten an die vereinsinterne Spitze zu stellen. Im Regionalligavergleich landet der gebürtige Memminger auf dem geteilten fünften Rang.