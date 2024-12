FSV Zwickau: Gibt's 'nen Vorbereitungskracher in Prag?

Zwickau - Der FSV Zwickau verabschiedet sich am dritten Adventswochenende mit dem Auswärtsspiel beim Greifswalder FC in den Weihnachtsurlaub. Hinter den Kulissen arbeitet Sportdirektor Robin Lenk (40) derweil am Winterfahrplan.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (40) bereitet den Winterfahrplan vor. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Rahmen steht bereits, noch sind aber Details offen. Zum Beispiel der Trainingsauftakt im neuen Jahr. 5. oder 6. Januar - das wollte Coach Rico Schmitt (56) mit vom Ausgang der letzten zwei Partien gegen Zehlendorf und die Hansestädter abhängig machen.

"Noch halten wir uns das offen", meint Lenk mit verschmitztem Lächeln: "Wir wollen den Fokus nicht verlieren und konzentrieren uns erstmal auf das letzte Spiel dieses Jahres."

Auskunftsfreudiger ist der 40-Jährige dagegen beim Testspiel-Plan. Lenk: "Wir werden außerdem am 18. Januar gegen Bautzen zu Hause spielen. Abhängig von den Platzverhältnissen kommt auch Meuselwitz am 14. Januar zu uns. Lässt es der Boden nicht zu, spielen wir bei ihnen."

Am 11. Januar finden zudem die Hallenmasters in Zwickau statt. Los geht der Testspiel-Reigen aber schon am 8. Januar bei Energie Cottbus. Die Truppe von Pele Wollitz (59) ist das Überraschungsteam der 3. Liga. Bereits im Sommer kreuzten beide Mannschaften in Peitz die Klingen.