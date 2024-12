FSV Zwickau: Mit viel Demut ins ruhige Fahrwasser

In allen Spielen unter Starkstrom: FSV-Trainer Rico Schmitt (56, h.) mit seinem Co Daniel Rupf (38). © Picture Point/Gabor Krieg

Seine Spieler hätten es verstanden, dass sie in der Regionalliga Nordost kompakter stehen und stabiler zu Werke gehen müssen. Schmitt: "Die Konzentration über das komplette Spiel hochzuhalten kommt noch dazu. Das sind die Themen. Nur mit einer Umstellung von Dreier- auf Viererkette in der Abwehr allein stellt sich noch lange kein Erfolg ein."

Damit spielt der 56-Jährige auf das Aus im Sachsenpokal bei Sechstligist Glauchau an. Die Niederlage fiel in eine Phase, in der Zwickau in der Liga lieferte. "Da sind wir an uns selbst gescheitert. Da wurde meiner Mannschaft nochmal brutal vor Augen geführt, dass wir immer eine Top-Leistung abliefern müssen", so Schmitt.

Während er auf das zu Ende gehende Jahr zurückblickt, hört man die Demut heraus, aber gleichzeitig auch den Respekt vor dem Standort Zwickau.

"Der Verein stand 2023 vor dem Nichts und hatte drei Millionen Schulden abzubauen. Als ich mit meinem Trainerteam angetreten bin, bestand unsere Aufgabe mit daraus, dass die Fans und Sponsoren wieder mit einem positiven Gefühl ins Stadion gehen - zu ihrem FSV", so Schnitt.