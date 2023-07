FSV Zwickau schnappt sich nächsten Spieler vom VFC Plauen!

Lucas Albert (23) ist der fünfte Neuzugang beim FSV Zwickau. © FSV Zwickau

Albert ist der zweite Spieler, der vom Vogtlandclub an die Mulde wechselt. Am Donnerstag hatte 27-Tore-Mann Lucas Will (21) einen Zweijahresvertrag beim FSV unterschrieben. Den bekommt auch Albert, der beim VFC in der vergangenen Saison als Kapitän auflief.



Der 23-Jährige ist nach Will, René Rüther (22), Philipp Heller (19) und Sonny Ziemer (21) der fünfte Neuzugang beim Drittliga-Absteiger. Der wird in den kommenden Tagen auch noch das Trainerteam komplettieren. Als neuer Chefcoach leitet am Montag Rico Schmitt (54) erstmals das Training.

Dann werden neben den Neuzugängen zahlreiche Probespieler erwartet. Geht auch nicht anders, denn mit Albert stehen aktuell erst zehn Spieler in Zwickau unter Vertrag.

Aus der Mannschaft der Vorsaison sind das Davy Frick (33), Mike Könnecke (34), Yannic Voigt (20) und Torhüter Lucas Hiemann (24). Aus der eigenen "U19" steigt Yannick Linnemann (18) auf.