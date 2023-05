Zwei Freunde, die sich wehtun müssen: Will Dynamo aufsteigen, muss Zwickau absteigen

Zwickau - Showdown vor ausverkauftem Haus! Der FSV Zwickau darf sich am heutigen Samstag gegen das befreundete Dynamo Dresden vor 10.000 Zuschauern auf ein richtiges Fußballfest freuen.

Mike Könnecke (34, am Boden) verdrehte sich im Pokal-Halbfinale bei Lok Leipzig das Knie und wird länger ausfallen. Der erfahrene Mittelfeldmann wird am heutigen Samstag sehr fehlen. © picture point/Sven Sonntag

Nach Abpfiff wird sicherlich nicht allen zum Feiern zumute sein, denn entweder spucken die Schwäne den Dynamos gehörig in die Aufstiegssuppe oder Schwarz-Gelb besiegelt den Abstieg der Westsachsen.

Zwickau steht vor einem weiteren, vielleicht gar vor dem letzten Endspiel. Selbst bei einem Sieg droht die Regionalliga, sofern Halle parallel in Saarbrücken gewinnt.

Doch beim FSV schauen sie erstmal auf sich und wollen das blamable Pokal-Aus bei Lok Leipzig (0:1) abstreifen. "Die Mannschaft ist in der Bringschuld, was ich ihr auch gesagt habe, denn das am Dienstag war nicht ihr Gesicht", unterstreicht Coach Ronny Thielemann (49).

"Ich habe mich sehr lang mit dieser Niederlage beschäftigt, weil es das erste Mal gewesen ist, dass ich von meiner Mannschaft enttäuscht gewesen bin", hallte die Lok-Pleite bei Thielemann länger nach.

Der 49-Jährige hat zudem mit Mike Könnecke (34) einen der erfahrensten Spieler im defensiven Mittelfeld zu ersetzen. Der 34-Jährige, der seit dem Aufstieg 2016 in Zwickau spielt, verdrehte sich das Knie und fällt langfristig aus. Dazu laboriert Johan Gomez an einer Knöchelblessur.