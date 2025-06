Ganz besondere Pakete: Zum Jubiläum gibt’s für FSV-Fans kreative Angebote

Zwickau - Kurz vor dem Trainingsstart am Mittwoch, um 17.30 Uhr, beginnt beim FSV Zwickau der Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2025/2026. Zwickau will ähnliche Verkaufszahlen wie in den letzten beiden Jahren erreichen, als jeweils mehr als 1500 Fans für neue Verkaufsrekorde sorgten. Die Preise bleiben zum Vorjahr gleich.