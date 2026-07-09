09.07.2026 06:09 Morris Schröter zurück beim FSV - wenn auch nur auf Zeit: "Ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen"

Das Testspiel des FSV Zwickau gegen die SpVgg Greuther Fürth II. endete am Mittwochabend mit einem 1:1.

Von Michael Thiele

Mülsen - "Ich hatte hier eine schöne Zeit und es hat sich gut angefühlt, zurückzukommen", sah man Morris Schröter (30) am Mittwochabend nach dem Testspiel des FSV Zwickau gegen die SpVgg Greuther Fürth II. (1:1) an, wie sehr er es genoss, mal wieder ins rot-weiße Jersey geschlüpft zu sein. Für wie lange, das ist die Preisfrage.

FSV-Trainer Rico Schmitt (57) hatte alles genau im Blick. © Picture Point/Gabor Krieg Schröter, dessen Vertrag bei 1860 München ausgelaufen war, will gerne in der 3. Liga bleiben, woraus er auch gar keinen Hehl macht, sich aber dennoch eine Hintertür offen hält: "Ein Wechsel in die Regionalliga ist nicht mein präferierter Fokus, so ehrlich muss man schon sein. Aber im Fußball sollte man niemals nie sagen." Als vereinsloser Spieler hat man in der Sommerpause die Wahl sich selbst fit zu halten oder aber als Probespieler bzw. Gastspieler unterzukommen und dadurch auch Spielpraxis zu sammeln. Genau das ist in Zwickau gegeben, wo Schröter so lange mitagieren darf, wie er will. Das hatte Sportdirektor Robin Lenk (42) TAG24 kürzlich erklärt. "Ich wollte mich fit halten und bekam das Angebot aus Zwickau von 'Lenker', was ich sehr cool fand und mich echt gefreut hat. Das ist ein Gesamtpaket, was für mich super ist", so Schröter.

Zwischen 2015 und 2021 hat Morris Schröter (30) in Zwickau Spuren hinterlassen