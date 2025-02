Geht Herrmann mit dem FSV Zwickau den steinigen Weg bis zum Aufstieg?

Einen, den Sportdirektor Robin Lenk unbedingt halten will, ist Jahn Herrmann (24). Der 24-Jährige hat in 54 Regionalliga-Einsätzen für den FSV 17 Tore erzielt und sieben weitere aufgelegt. Dazu ist er als Führungsspieler gereift.

Mittelfristig wollen die Schwäne zurück in die 3. Liga . Den Aufstieg zur Saison 2026/27 anzugehen, wenn die Regionalliga Nordost turnusmäßig wieder den fixen Aufsteiger stellt, ist realistisch. Bis dahin will man schuldenfrei sein und eine schlagkräftige Truppe beisammen haben, die oben mitspielt.

Die U17 des FC Bayern in der Saison 2017/18 mit Jahn Herrmann (M.): (v.l.) Benedict Hollerbach spielte jetzt für Union, Oliver Batista Meier für Ulm, Angelo Stiller für Stuttgart und Joshua Zirkzee für Manchester United. © IMAGO/Roger Petzsche

Dazu hat ihn Coach Schmitt vorangebracht. "Der Trainer hat von Beginn an darauf geachtet, dass ich an Robustheit und Zweikampfhärte zulege. Das war ein wichtiger Schritt für mich, um sich im Herrenfußball zu behaupten", bestätigt der offensive Mittelfeldspieler.

Zwickau kann vielleicht nicht das Geld zahlen wie andere Vereine, punktet dafür mit anderen Kriterien. Das Familiäre wussten zu Drittliga-Zeiten schon viele Akteure zu schätzen, blühten hier wieder auf. Dazu wurden Rohdiamanten entdeckt, wie Leon Jensen (27), Jozo Stanic (25) oder Johan Gomez (23), und geschliffen.

Herrmann ist auch so ein Rohdiamant. Er ging durch die Bayern-Schule. Angelo Stiller (23) und Benedict Hollerbach (23) sind seither seine Kumpels. "Wir fahren gemeinsam in den Urlaub, Angelo und ich spielen häufig gemeinsam Playstation. Er in Stuttgart und ich in Zwickau", muss Herrmann schmunzeln.

Lenk würde ihn gerne halten und gemeinsam die anvisierte Rückkehr in die 3. Liga vollziehen. Wie sieht Herrmann selbst seine Zukunft? "Ich kann mir vorstellen, den Weg weiterhin gemeinsam zu gehen. Das wird eine schwere Entscheidung. Es kommt auch ein Stück weit auf die Rückrunde an, ob wir weiterhin unser Maximum herausholen und nicht wie letzte Saison in den letzten Spielen die Luft raus ist."