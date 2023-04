Hand-OP! FSV-Spieler Göbel fehlt im Abstiegskampf

FSV-Kicker Patrick Göbel (29) wurde nach einer Verletzung an der Hand operiert. Er fehlt beim kommenden Spiel gegen den VfL Osnabrück. © Picture Point/Gabor Krieg

Der 29-Jährige musste sich am heutigen Freitag nach einer Handverletzung einem operativen Eingriff unterziehen und verpasst damit das Spiel der Westsachsen an diesem Sonntag beim VfL Osnabrück. Das teilte der FSV am Freitag per Twitter mit.

"Wir wünschen eine gute und schnelle Genesung", so der Verein.