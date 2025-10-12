Handwerk macht FSV das Leben lange schwer, doch der Favorit siegt klar

Chemnitz - Pflicht erfüllt! Der FSV Zwickau ringt am Sonntag Landesligist Handwerk Rabenstein mit 4:0 (2:0) nieder und steht im Sachsenpokal-Achtelfinale.

Nick Naumann (l.) und Zwickauer Daniel Haubner im Kopfball-Duell. © Picture Point/Gabor Krieg

Was war das für eine tolle Stimmung im mit 1200 Zuschauern restlos ausverkauften Sportpark Rabenstein?

Der Amateurklub vom Chemnitzer Stadtrand gab sich redlich Mühe, ein perfekter Gastgeber zu sein und auch die 500 mitgereisten Schlachtenbummler aus Westsachsen hatten mit ihrem 90-minütigen Dauer-Support großen Anteil am Fußballfest zum Sonntagnachmittag.

Wie angekündigt, unternahm FSV-Coach Rico Schmitt keine Experimente und schickte nahezu die erste Elf ins Rennen.

Die Partie hatte kaum begonnen, da wackelte das Netz bereits zum ersten Mal. Theo Martens (1.) war über rechts durchgebrochen und traf ans Außennetz. Nick Breitenbücher (4.) gleich mit der nächsten Gelegenheit und nur eine Minute später der verdienten frühen Führung.