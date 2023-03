In Zwickau ist der Knoten geplatzt: FSV feiert Heimsieg gegen Verl

Schnelle Führung für den FSV Zwickau. Bereits in der dritten Minute schießt Johan Gomez das 1:0. © Picture Point / Gabor Krieg

VERLieren verboten war das Gebot der Stunde und entsprechend traten die Gastgeber vor 3984 Zuschauern in der GGZ-Arena auf.

Voigt machte die Partie mit seinem Einwurf schnell und schon ging über die linke Bahn die Post ab. Yannik Möker legte quer zu Gomez (3.), der sich aus 18 Metern zentral ein Herz fasste und ins linke Eck traf. Ein Auftakt nach Maß für das Schlusslicht.

Verl übernahm in der Folgezeit die Spielkontrolle, doch die Westsachsen konnten sich auf ihren Kapitän Johannes Brinkies verlassen. Einen straffen Kopfball von Jesse Edem Tugbenyo (11.) nach Ecke von Nicolas Sessa, kratzte der Keeper reflexartig von der Linie. Den Nachschuss setzte der Ex-Zwickauer Maximilian Wolfram drüber.

Gegenüber der Bayreuth-Partie (3:5) zeigte sich die Elf von Ronny Thielemann defensiv deutlich stabiler und hielt die Räume eng. Bei eigenem Ballbesitz ging es dann schnell in die Spitze. Patrick Göbel sah Dominic Baumann (25.) an der Mittellinie lauern, der danach ganz viel Platz vor sich hatte, am Ende des energischen Solos aber an der Fußabwehr von SCV-Keeper Niclas Thiede scheiterte.

Kurz vor der Pause drangen die Westsachsen wieder über rechts nach vorn. Noel Eichingers Eingabe trudelte zu Möker, dessen Weitergabe noch leicht abgelenkt wurde, sodass der Ball im Lauf von Voigt (43.) landete. Der 20-Jährige fackelte nicht lange und belohnte sich endlich für die zuletzt schon sehr ansprechenden Leistungen mit seinem zweiten Saisontor.