Klartext von FSV-Kapitän nach Pokal-Aus: "Leistung, die das Weiterkommen nicht verdient"

FSV-Keeper Johannes Brinkies (29) findet nach dem Sachsenpokal-Aus deutliche Worte: "Das ist eine Katastrophe, ein absolutes Scheißjahr." © Soeren Stache/dpa

Von den Fans, die ihre Mannschaft zuvor lautstark unterstützten, bekamen die Schwäne nach dem Pokal-Aus die kalte Schulter gezeigt. "Das ist verständlich. Was spielen wir denn für ein Jahr?", stellt Brinkies eine rhetorische Frage.

"Das ist eine Katastrophe, ein absolutes Scheißjahr. Wir sind im Pokal ausgeschieden und in der Liga sieht es bescheiden aus. Logisch, dass die Fans irgendwann einmal die Schnauze voll haben."



Wenn sich Zwickau etwas gewiss sein durfte, war es der Support. "Sie haben uns das ganze Jahr über hervorragend unterstützt und in schwierigen Zeiten gesagt: 'weiter geht's'. Dass sie die Schnauze voll haben, ist verständlich. Haben wir aber auch, denn es wird zum siebten Mal in Folge ein DFB-Pokal ohne den FSV Zwickau stattfinden - und das als Drittligist", legt Brinkies nach der flügellahmen Vorstellung den Finger in die Wunde.



"Wir waren nicht ganz so griffig und gallig wie der Gegner, was dazu führte, dass wir in den Zweikämpfen oftmals zweiter Sieger waren. Lok hat alles hineingeworfen und hat verkörpert, dass sie an ihre Chance glauben, während wir einfach nicht dagegen gehalten haben", so der 29-Jährige.