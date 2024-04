Klassenerhalt fix! FSV Zwickau punktet gegen ZFC Meuselwitz

Der FSV Zwickau spielt am Freitagabend gegen den ZFC Meuselwitz 1:1 (0:0). Damit ist der Klassenerhalt für den FSV Zwickau fix.

Von Michael Thiele

Zwickau - Der FSV Zwickau spielt am Freitagabend vor 4873 Zuschauern in der GGZ-Arena gegen den ZFC Meuselwitz 1:1 (0:0) und kann für eine weitere Saison in der Regionalliga Nordost planen.

Freude beim FSV Zwickau in der 54. Minute nach dem 1:0 von Theo Martens. © Picture Point/Gabor Krieg "Never change a winning team", dachte sich Coach Rico Schmitt und verzichtete trotz einiger Rückkehrer auf Änderungen in der Startelf. Hieß: Zwickau lief exakt so auf, wie letztes Wochenende beim 3:2 über Altglienicke.

Die Aufgabe war allen bewusst, denn mit einem Punktgewinn würde der Klassenerhalt feststehen und entsprechend mit offenem Visier wurde die Partie geführt. Jahn Herrmann (13.) hatte auf Vorlage von Veron Dorbuna die erste nennenswerte Chance, zirkelte den Ball aber knapp rechts daneben. Lucas Albert (25.) scheiterte an ZFC-Keeper Lukas Sedlak, während Andy Trübenbach (28.), der das Hinspiel noch mit seinem Treffer entschieden hatte, knapp verzog. FSV Zwickau FSV-Angreifer Martens hadert mit Chancenverwertung: "Müssen zwei Tore schießen!" Die Partie ingesamt ausgeglichen, aber die Gastgeber wollten mehr und drängten nach dem Seitenwechsel und der Hereinnahme von Torjäger Marc-Philipp Zimmermann auf die Führung, die Theo Martens (54.) mit seinem Schuss aus sieben Metern besorgte.

ZFC Meuselwitz gleicht aus, FSV Zwickau nimmt einen Punkt mit

Ausgleich für Meuselwitz! ZFC-Spieler René Eckardt (2. v. l.) trifft zum 1:1. © Picture Point/Gabor Krieg Mit "Zimbo" im Angriff strahlte die Schmitt-Elf deutlich mehr Gefahr aus, verpasste es aber nachzulegen, sodass sich Meuselwitz zurück in die Partie kämpfen konnte und nicht unverdient durch René Eckardt (70.) zum Ausgleich kam. Glück danach für die Schwäne, dass Michel Ulrich (79.) aus fünf Metern nur an die Querlatte traf und nur vier Minuten später aus Nahdistanz nur übers Tor traf. So blieb es beim Remis, mit dem Zwickau auf 38 Punkte kommt und vorzeitig den Klassenerhalt perfekt macht. Was für eine Leistung, wenn man bedenkt, dass die Westsachsen Anfang Dezember mit nur zehn Zählern am Tabellenende standen.

Statistik zum Spiel FSV Zwickau gegen den ZFC Meuselwitz

FSV Zwickau - ZFC Meuselwitz 1:1 (0:0) Schiedsrichter: Pascal Wien (Berlin) Tore: 1:0 Martens (54.), 1:1 Eckardt (70.)